Футбол. «Лиепая» арендовала у «Торпедо-БелАЗ» Валерия Горбачика

Футболист «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик продолжит карьеру в «Лиепае», сообщает пресс-служба жодинского клуба.

Латвийская команда арендовала 25-летнего нападающего до конца текущего сезона.

В этом году форвард провел в футболке «автозаводцев» 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

«Лиепая», которой руководит белорусский специалист Дмитрий Молош, после девяти туров занимает в чемпионате Латвии шестое место из десяти команд, отставая от лидирующей «Риги» на 14 очков и имея одну игру в запасе. За этот клуб уже выступают два бывших экс-игрока минского «Динамо» – белорус Филипп Иванов и ганец Сейду Яхая. Вскоре к ним может присоединиться еще один хорошо знакомый белорусским болельщикам футболист – бывший защитник «Городеи» Милан Йоксимович.