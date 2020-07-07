Футбол. Хващинский вернулся в «Шахтер» по окончании аренды в «Минске»

Футболист Владимир Хващинский вернулся в солигорский «Шахтер» по окончании аренды в «Минске», сообщает пресс-служба столичного клуба.

Фото: fcminsk.by



30-летний форвард перебрался в стан «горожан» перед началом нынешнего сезона и провел за это время 13 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Хващинский перешел в «Шахтер» в прошлом году из минского «Динамо», но не сумел закрепиться в стартовом составе. В футболке «горняков» нападающий выходил на поле 12 раз, набрав 2 (1 гол + 1 пас) результативных балла.

До этого уроженец Бобруйска также выступал в брестском «Динамо» и «Минске».