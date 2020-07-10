Футбол. Хващинский вернулся в минское «Динамо»

Белорусский футболист Владимир Хващинский продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщает пресс-служба «бело-голубых».

30-летний форвард подписал контракт с хорошо знакомой командой, цвета которой уже защищал на двух этапах своей карьеры (в 2013–2014 и 2016–2018 годах).

Зимой 2019-го уроженец Бобруйска перебрался в солигорский «Шахтер», однако стать основным игроком команды он так и не сумел. В футболке «горняков» форвард провел 19 матчей, в которых набрал 5 (3 гола + 2 паса) результативных баллов.

Этот сезон Хващинский начинал в аренде в «Минске», где здорово проявил себя, в 13 играх отметившись 8 (5+3) результативными действиями.

На этой неделе нападающий вернулся из аренды в «Шахтер», а затем разорвал контракт с «горняками», став свободным агентом.