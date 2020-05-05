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Футбол. Испанский канал покажет дерби брестского и минского «Динамо»

Чемпионат Беларуси по футболу продолжает расширять собственную аудиторию. Матч восьмого тура Высшей лиги между брестским и минским «Динамо» покажет испанский телеканал El Chiringuito, анонсировавший в Twitter прямую трансляцию, которая будет доступна на Youtube.

Динамовское дерби пройдет в Бресте в это воскресенье, 10 мая, и начнется в 20.00.

Ранее стало известно, что права на показ чемпионата Беларуси приобрели не только наши соседи Литва, Украина и Россия, но и такие страны как Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Болгария, Израиль и даже Индия.

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