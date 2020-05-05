Футбол. Испанский канал покажет дерби брестского и минского «Динамо»

Чемпионат Беларуси по футболу продолжает расширять собственную аудиторию. Матч восьмого тура Высшей лиги между брестским и минским «Динамо» покажет испанский телеканал El Chiringuito, анонсировавший в Twitter прямую трансляцию, которая будет доступна на Youtube.

¡NOTICIÓN!



Este DOMINGO, el DINAMO BREST-DINAMO MINSK de la Liga Bielorrusa...



¡EN DIRECTO en YOUTUBE #ChiringuitoInside a las 7 de la tarde! pic.twitter.com/4dRXOtiTyn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 4, 2020

Динамовское дерби пройдет в Бресте в это воскресенье, 10 мая, и начнется в 20.00.

Ранее стало известно, что права на показ чемпионата Беларуси приобрели не только наши соседи Литва, Украина и Россия, но и такие страны как Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Болгария, Израиль и даже Индия.