Футбол. Брестское «Динамо» прервало трехматчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Витебск»

В очередном матче 20-го тура чемпионата страны по футболу брестское «Динамо» на своем поле обыграло «Витебск» с минимальным счетом 1:0.
«Витебск» подходил к поединку, имея в активе четырехматчевую беспроигрышную серию (две победы, две ничьи). А вот действующий чемпион, наоборот, невнятно провел три предыдущих матча (два поражения, одна ничья). Да и результат игры против «Витебска» в первом круге (0:1) не внушал большого оптимизма брестским болельщикам. Как и ожидалось, «Динамо» пришлось крайне тяжело. Однако оно все же добилось победы, чем напомнило, что списывать его со счетов в медальной гонке явно рано.
Победный гол на свой счет записал Михаил Гордейчук, который добил мяч в ворота гостей после удара Дэвида Тве.
«Витебск» имел несколько отличных возможностей для того, чтобы восстановить статус-кво. В частности, Артем Гуренко и Диего Сантос попали в каркас ворот. Но забить гости не смогли.
В первом матче 20-го тура «Шахтер» без особых волнений добился победы над «Слуцком» – 2:0, благодаря которой оторвался от БАТЭ и вышел на чистое первое место.
Завтра состоятся встречи «Смолевичи» – «Белшина», «Славия» – «Ислочь» и «Неман» – «Динамо» (Минск). А на послезавтра запланированы поединки «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ, «Минск» – «Рух» и «Городея» – РЦОР-БГУ. Наибольшее внимание будет приковано к матчам с участием БАТЭ и «Немана», которые по потерянным очкам идут вровень с «Шахтером».
Полностью таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 40 очков (20 матчей), 2. БАТЭ – 37 (19), 3. «Неман» – 34 (18), 4. «Динамо» (Минск) – 30 (19), 5. «Торпедо-БелАЗ» – 30 (19), 6. «Витебск» – 29 (20), 7. РЦОР-БГУ – 29 (19), 8. «Динамо» (Брест) – 29 (18), 9. «Рух» – 26 (19), 10. «Ислочь» – 26 (19), 11. «Славия» – 23 (18), 12. «Слуцк» – 21 (19), 13. «Городея» – 19 (19), 14. «Минск» – 18 (17), 15. «Смолевичи» – 14 (18), 16. «Белшина» – 10 (19).
Список бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ, «Шахтер»), на счету которого 12 забитых мячей. Виталий Лисакович («Шахтер») и Ион Николаеску («Витебск») отличились по девять раз. А Павел Нехайчик (БАТЭ) и Гегам Кадимян («Неман») – по восемь.
Фото: vk.com/dynamobrest
Опубликовано:
416
Футбол. Брестское «Динамо» прервало трехматчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Витебск»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter