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Футбол. Брестское «Динамо» одержало волевую победу над минскими одноклубниками

На стадионе «Динамо» в Минске завершилось динамовское дерби. Брестские динамовцы в волевом стиле обыграли минских одноклубников со счетом 4:2, тем самым получив заряд положительных эмоций перед важнейшим матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Маккаби» из Тель-Авива (16 сентября). 

Обе команды крайне нестабильны в этом сезоне. И, как следствие, сейчас идут лишь в середине турнирной таблицы. Тем не менее очное соперничество динамовцев Минска и Бреста, конечно, считалось ключевым противостоянием 23-го тура чемпионата страны. И футболисты не подвели, порадовав бескомпромиссной борьбой и сразу шестью забитыми мячами.

Хозяева поля дважды выходили вперед. Однако гости оба раза восстанавливали статус-кво. А в самой концовке вырвали трудовую викторию, дважды торпедировав ворота соперника в течение нескольких минут.

В составе минского «Динамо» сегодня отличились Михаил Козлов (11-я минута) и Иван Бахар (72). У брестчан хет-трик оформил Абдулайе Диалло (64, 76, 90+3), а еще один забитый мяч на свой счет записал Павел Савицкий (89, с пенальти).

До этого вчера и сегодня были сыграны еще четыре матча 23-го тура. «Минск» разгромил «Городею» – 3:0. «Неман» сломил сопротивление «Руха» – 3:2. БАТЭ уверенно обыграл «Смолевичи» – 5:2. А «Шахтер» добился еще более убедительной победы над «Витебском» – 5:0.

Турнирная таблица сейчас имеет такой вид: 1. «Шахтер» – 46 очков (23 матча), 2. БАТЭ – 46 (23), 3. «Неман» – 41 (23), 4. «Торпедо-БелАЗ» – 35 (22), 5. «Ислочь» – 35 (22), 6. РЦОР-БГУ – 34 (22), 7. «Рух» – 33 (23), 8. «Динамо» (Минск) – 33 (22), 9. «Динамо» (Брест) – 32 (21), 10. «Витебск» – 30 (23), 11. «Минск» – 25 (21), 12. «Славия» – 24 (20), 13. «Слуцк» – 21 (21), 14. «Городея» – 20 (23), 15. «Белшина» – 19 (22), 16. «Смолевичи» – 14 (21).

В списке бомбардиров лидирует Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер»), на счету которого 13 забитых мячей. Ближайшим преследователем форварда из Узбекистана является Максим Скавыш (БАТЭ), отличившийся 11 раз.
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