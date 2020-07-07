Футбол. Бразевич покинул пост главного тренера «Смолевичей»

Серьезные изменения произошли не только на тренерском мостике, но и в составе команды. После боевой ничьей с брестским «Динамо» в 16-м туре Александр Бразевич сказал, что из-за финансовых проблем «в этом формате наша команда существовать не будет». И его слова уже вовсю подкрепляются новостями из стана дружины из Минской области. В частности, сегодня стало известно, что по соглашению сторон клуб покинули Жан Морель По и Арсений Бондаренко, находившиеся в «Смолевичах» на правах аренды из «Торпедо-БелАЗа», а также Алексей Бутаревич, Илья Ращеня, Иван Василенок, Алексей Вакулич и Иван Верас.На прошедшем отрезке чемпионата страны «Смолевичи» не выглядели безнадежно и даже «отщипнули» себе очков в матчах против фаворитов — брестского «Динамо» дважды (1:1, 3:3) и «Шахтера» (0:0). Но в основном эта команда все же проигрывала и, как следствие, сейчас идет предпоследней. Виды на сохранение элитной прописки у дружины из Минского региона и так были туманными, а в свете последних новостей вообще кажется, что помочь «Смолевичам» остаться в Высшей лиге может только чудо.Турнирная таблица чемпионата страны по футболу на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» — 30 очков (16 матчей), 2. БАТЭ — 30 (16), 3. «Неман» — 29 (15), 4. РЦОР-БГУ — 29 (16), 5. «Динамо» (Брест) — 26 (16), 6. «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16), 7. «Динамо» (Минск) — 23 (16), 8. «Ислочь» — 23 (16), 9. «Витебск» — 22 (16), 10. «Рух» — 22 (16), 11. «Славия» — 21 (16), 12. «Слуцк» — 18 (16), 13. «Городея» — 16 (16), 14. «Минск» — 15 (14), 15. «Смолевичи» — 11 (15), 16. «Белшина» — 7 (16).