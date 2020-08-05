Футбол. Березкин перешел из БАТЭ в «Лиепаю»

Футболист БАТЭ Евгений Березкин продолжит карьеру в латвийской «Лиепае», сообщает пресс-служба борисовчан.

Фото: БАТЭ



Клубы достигли соглашения о переходе 24-летнего полузащитника. Сумма трансфера и срок действия контракта белоруса с новой командой не разглашаются.

Березкин перешел в БАТЭ из новополоцкого «Нафтана» в декабре 2016 года, однако стать железным игроком основы перспективный хавбек так и не сумел. За 3,5 сезона уроженец Витебска провел в футболке «желто-синих» 86 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Отметим, что «Лиепаю» возглавляет белорус Дмитрий Молош, который долгое время входил в тренерский штаб БАТЭ. Недавно к латвийской команде на правах аренды присоединился еще один белорус – форвард «Торпедо-БелАЗ» Валерий Горбачик.