Футбол. Бельгийцы победили хорватов в товарищеском матче

Чтобы проиллюстрировать то, насколько рейтинговым был этот матч, достаточно вспомнить, что на прошлом чемпионате мира эти команды заняли третье и второе места соответственно. И в спарринге они не обманули ожиданий болельщиков, выдав яркий бескомпромиссный матч.Хорваты смотрелись хорошо. Но все-таки команда Бельгии была чуть лучше как по большинству статистических показателей, так и в целом по уровню показанного футбола. Так что такой исход игры, пожалуй, закономерен.Победу хозяевам поля принес Ромелу Лукаку, поразививший ворота «шашечных» на 38-й минуте.Остальные состоявшиеся вчера спарринги принесли такие результаты: Австрия – Словакия – 0:0, Англия – Румыния – 1:0, Дания – Босния и Герцеговина – 2:0, Люксембург – Шотландия – 0:1, Молдова – Азербайджан – 1:0, Нидерланды – Грузия – 3:0, Норвегия – Греция – 1:2, Алжир – Мали – 1:0.Проходящие в эти дни товарищеские встречи – этапы подготовки национальных сборных к финальной стадии чемпионата Европы и продолжению квалификации чемпионата мира.Использовала это международное окно и белорусская команда, которая 2 июня уступила на минском стадионе «Динамо» азербайджанцам (1:2). В рамках этого сбора изначально планировался и товарищеский матч со сборной Сьерра-Леоне, но спарринг, который должен был состояться 7 июня в Гродно, отменили, так как представители африканской дружины отказались от ранее взятых на себя обязательств.