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Фуд-блогер поделилась простым и интересным способом запечь картофель

Запечь картофель в духовке можно разными способами, но сегодня поговорим об одном из самых простых, но оттого не менее аппетитных: в фольге. О таком в своем TikTok-аккаунте рассказала фуд-блогер Татьяна Калягина.


Картофель (около 600 граммов) нужно очистить, порезать на дольки и тщательно промыть несколько раз. К нему потребуется добавить сыр и специи. Сыр лучше использовать твердый, потому что такой легче натереть. Хватит примерно сотни граммов, но, если вы очень любите сыр, можно добавить и побольше. Из специй же пригодится соль, перец, паприка, сушеная петрушка по вкусу. А еще – шесть ложек оливкового масла. Все это нужно тщательно перемешать, а потом выложить на лодочку из фольги и отправить запекаться при 200 градусах на полчаса.

Это база рецепта. От себя же предложим несколько вариантов разнообразить его, превратив гарнир в полноценное блюдо.

Вариант 1. Сырный. Следует из названия – просто добавьте больше сыра, причем, желательно разных видов. Например, с классическим твердым отлично будет сочетаться моцарелла. А любители необычных вкусов могут обратить внимание на сыр с плесенью.

Вариант 2. Мясной. Курица, бекон, фарш из разных видов мяса, ветчина, баварские колбаски – любой из этих продуктов превратит обычный картофель под сыром в полноценный обед или ужин. Главное – проследить, чтобы мясо успело полностью приготовиться, если речь о сыром. Для этого его лучше нарезать не слишком крупными кусочками.

Вариант 3. Грибной. Можно добавить к картофелю шампиньоны, личиски, вешенки или другие грибы, которые найдутся у вас в холодильнике.
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