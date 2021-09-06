Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. ФСБ задержала сторонников "Исламского государства", готовивших нападения в Ингушетии

ФСБ задержала сторонников "Исламского государства", готовивших нападения в Ингушетии

Задержаны четверо сторонников ИГ, готовивших нападения на правоохранителей в Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.


"Пресечена деятельность сторонников международной террористической организации (далее – МТО) "ИГИЛ", причастных к подготовке и совершению террористических преступлений в Республике Ингушетия. Задержаны четверо граждан РФ, установивших посредством сети интернет контакты с членами МТО "ИГИЛ" с целью координации своей деятельности по подготовке и совершению террористических преступлений, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия, пропаганде террористической идеологии среди граждан РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из мест проживания задержанных изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, в их средствах связи была обнаружена переписка с членами ИГ, подтверждающая преступные намерения.

"Следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 – ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и ст. 205.6 (несообщение о преступлении) УК России", – добавили в ФСБ.  

Фото: ria.ru
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы