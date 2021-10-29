ФСБ России рассекретила допросы фашистов о совершенных ими преступлениях в Беларуси

УФСБ по Башкирии представила архивные документы с допросами фашистских палачей. Пленные военные преступники, содержавшиеся в уфимском лагере № 130 рассказали о страшных зверствах карателей на территории Беларуси. После Победы эти доказательства были обнародованы в рамках Нюрнбергского процесса. Об этом пишет Уральская газета.
В архивных протоколах уфимского лагеря запечатлены страшные пытки, грабежи и убийства. Многие из этих эпизодов произошли на территории Беларуси. Так, в документе упоминаются и бывшие военнослужащие 299-й пехотной дивизии вермахта, разгромленной в 1944 году в Беларуси. В частности, приводятся материалы допроса обер-ефрейтора Эрвина Штайна, датированные 15 декабря 1945 года. На тот момент в плену он находился уже полтора года.
"Я служил в штрафной роте, она была карательным отрядом. Когда под ударами русских наша дивизия отступала к городу Жлобин, мы сожгли 15 деревень. Каждую из них уничтожали ночью, жителей, пытавшихся бежать из горящих домов, расстреливали. Смотреть на пол и возраст времени не было, хотя молодежь обычно угоняли на работы в Германию. Я лично застрелил 20 человек и сжег около 25 домов", – рассказал он.
Молодой солдат рассказал, как сжигали деревни в районе Гомеля летом 1943-го:
"В некоторых домах были погреба, где пытались прятаться люди. Мы бросали в них гранаты и уходили".
Причину происходящего описал его сослуживец по фамилии Лангнер:
"Мы считали русских низшей расой, рабами. Скот и продукты отбирали, дома разламывали, чтоб кирпичами укреплять блиндажи. Которые женщины и дети строили для нас под угрозой смерти. Отступая с Витебска до Орши, уничтожили все населенные пункты, жителей угнали на запад".
Спустя несколько месяцев этот и другие убийцы уже давали показания против своих командиров – капитана Беренсе и майора Михельсе. Башкирские следователи детально задокументировали все, чтобы каждый преступник получил по заслугам.
В архивных документах отражается и история с укреплением "Иловский ров". Это противотанковое укрепление рядом с белорусской деревней Себяхи. Оно стало братской могилой для более чем 8 тысяч евреев и славян, расстрелянных здесь в 1941–1943 годах. Привозили сюда и пленных красноармейцев – ров фашисты заполнили до краев.
К слову, участники этих зверств отбывали плен в Уфе. Мирные улицы современной Черниковки построены их руками. В Октябрьском пленные возводили первые дома, в Туймазах – роддом. В дебрях башкирской тайги они рубили лес, чтоб сплавлять его по Инзеру и Лемезе.
Фото: УФСБ по РБ