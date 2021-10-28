ФСБ России предотвратила теракт на военных объектах под Мурманском

ФСБ России ликвидировала под Мурманском вооруженного сторонника террористической организации "Исламское государство", который готовил теракты на военных объектах, пишет ТАСС.
– Федеральной службой безопасности на территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации "Исламское государство", местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона, – уточнили информацию в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что сторонника террористической организации "Исламское государство" попытались задержать, когда он извлекал самодельное взрывное устройство из оборудованного на окраине города Кандалакши тайника.
– Он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет, – добавили в ФСБ.
По адресам проживания и временного пребывания террориста были проведены обыски, а на месте происшествия проведен осмотр. В результате было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.
– Это подтверждает намерения террориста по совершению террористических актов, – резюмировали в ФСБ.
Фото: скриншот видео ТАСС