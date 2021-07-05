Недавно ФСБ России предупредила серию терактов в столице страны, Астрахани и Кабардино-Балкарии. Взрывы готовили члены нескольких ячеек "Исламского государства". Шесть боевиков ликвидированы, еще двое задержаны, информирует РИА Новости.
О предотвращении перечисленных атак спецслужбы сообщали на минувшей неделе. Однако в то время не было известно о связи террористов друг с другом. Вместе с тем не было и данных о том, как именно они хотели осуществить теракты.
– Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек ... террористической организации "Исламское государство"* на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны, – отмечается в сообщение ФСБ РФ.
Так, в Москве боевик "Исламского государства" планировал взорвать самодельную бомбу в людном месте – в первый день июля его задержали.
* организация, запрещенная на территории Российской Федерации
Фото: РИА Новости
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ФСБ России предотвратила серию терактов в стране
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