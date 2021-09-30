ФСБ России предотвратила теракт во Владивостоке

ФСБ России задержала во Владивостоке лидера неонацистской группировки, который планировал совершить теракт, передает ТАСС.
"Федеральной службой безопасности во Владивостоке предотвращена подготовка террористического акта. Задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 г. р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", – уточнили информацию в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что 21-летний мужчина планировал совершить теракт, чтобы повлиять на миграционную политику РФ.
Сотрудники ФСБ при обыске дома радикала обнаружили и конфисковали компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению и использованию самодельного взрывного устройства, четыре единицы холодного оружия, устав праворадикальной группировки, в котором содержались призывы к преступлениям насильственного характера.
"В отношении радикала следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", – добавили в ФСБ.
Фото: ТАСС