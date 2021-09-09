Френч, который не в моде: какой вариант популярного маникюра уже не считается стильным

Французский маникюр – это один из базовых вариантов дизайна ногтей, который по праву называют вечной классикой. У него есть множество видов на любой вкус, однако далеко не все из них считаются стильными.
Речь о французском маникюре с яркой подложкой. Например, когда за базовый цвет берется зеленый или синий, а по верху ногтей проходит аккуратная белая линия. Несколько лет назад такой вид френча еще можно было увидеть на руках у модниц, однако сегодня он считается устаревшим.
Какие виды французского маникюра актуальны осенью 2021-го? Во-первых, классический вариант (розовый с белым). Во-вторых, пастельные оттенки «лодочек» вместо белого. Черный, красный или фуксия как дополнение к нейтральной основе тоже будут смотреться интересно и свежо.
А любительницам поэкспериментировать можно посоветовать сделать однотонный французский маникюр. Нужно только решить, какая часть ногтя (основа или «лодочка») будет глянцевой, а какая – матовой.
Фото: pixabay.com