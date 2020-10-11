Французы и португальцы не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА

Действующий чемпион мира против действующего чемпиона Европы и победителя первого розыгрыша Лиги наций. Более яркую вывеску, пожалуй, и придумать было бы сложно. И команды действительно показали игру высочайшего уровня, которая, правда, обошлась без забитых мячей.Поединок носил равный характер, что более чем красноречиво подтверждается статистикой: удары – 9:8, в створ ворот – 3:1, угловые – 1:4, процент владения мячом – 50 на 50, процент точных передач – 86 на 86. И опасных моментов оппоненты создали примерно поровну. Так что закономерность исхода встречи вопросов не вызывает.Вообще в рамках Лиги наций УЕФА сегодня были сыграны 20 матчей третьего тура групповой стадии.. Босния и Герцеговина – Нидерланды – 0:0, Англия – Бельгия – 2:1, Хорватия – Швеция – 2:1, Польша – Италия – 0:0, Исландия – Дания – 0:3, Франция – Португалия – 0:0.. Ирландия – Уэльс – 0:0, Норвегия – Румыния – 4:0, Финляндия – Болгария – 2:0, Северная Ирландия – Австрия – 0:1, Израиль – Чехия – 1:2, Шотландия – Словакия – 1:0, Сербия – Венгрия – 0:1, Россия – Турция – 1:1.. Литва – Беларусь – 2:2, Казахстан – Албания – 0:0, Эстония – Северная Македония – 3:3, Армения – Грузия – 2:2, Косово – Словения – 0:1, Греция – Молдова – 2:0.Обратим внимание на осечку сборной Нидерландов в Зенице, победу англичан в битве топов с бельгийцами и ничью сборных России и Турции в Москве.Матчи четвертого тура запланированы на 13–14 октября. Наша сборная, напомним, примет в среду на стадионе «Динамо» в Минске команду Казахстана.