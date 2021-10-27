Французский Vogue сменит свое название

Журнал сменит название на Vogue France. Отмечается, что данное предложение поступило от главного редактора американского Vogue Анны Винтур. Причиной стало следование новой международной политике издательства Condé Nast.
Первый выпуск под новым названием исследует и переосмысляет культурное наследие Франции. Он будет посвящен индивидуальности, свободе самовыражения и общности. В редакционной статье Vogue Paris объяснили смену названия желанием прославлять не только Париж, но и культуру всей Франции – от Парижа до Марселя, от Лилля до Страсбурга.
Известно, что многие французские редакторы осудили ее решение.
Фото: instagram.com/voguefrance