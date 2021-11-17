Французский политик: ЕС должен принять всех беженцев без исключения

Политик в эфире телеканала France TVinfo заявил, что "потрясен тем уровнем дискуссий, которые ведутся по вопросу о мигрантах". Он выступает против возведения стен на внешних границах ЕС., – отметил Янник Жадо.Он напомнил, что пять лет назад все были так же напуганы речью Трампа о стене между США и Мексикой., – возмущается он.– Наш девиз не таков: расизм, антисемитизм и ревизионизм. Наш девиз – это свобода, равенство, братство, – заявил Жадо.