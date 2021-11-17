Французский политик: ЕС должен принять всех беженцев без исключения

Французский политик Янник Жадо, один из кандидатов на пост президента страны, выступил в защиту мигрантов и за разрешение миграционного кризиса путем принятия Евросоюзом всех беженцев без исключения, сообщает БЕЛТА.
Политик в эфире телеканала France TVinfo заявил, что "потрясен тем уровнем дискуссий, которые ведутся по вопросу о мигрантах". Он выступает против возведения стен на внешних границах ЕС.
– Вы понимаете, что есть 4 тыс. человек, которые никому не угрожают, наша безопасность не подвергается сомнению, нас не собираются завоевывать, а мы позволяем им умереть в лесу, возводя стены, – отметил Янник Жадо.
Он напомнил, что пять лет назад все были так же напуганы речью Трампа о стене между США и Мексикой.
– Но сегодня европейские лидеры выступают с такими же речами, – возмущается он.
– Наш девиз не таков: расизм, антисемитизм и ревизионизм. Наш девиз – это свобода, равенство, братство, – заявил Жадо.