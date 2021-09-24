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Французский министр отказался от встречи с коллегой из Австралии на фоне скандала с подлодками

Министр-делегат по вопросам внешней торговли и привлекательности при МИД Франции Франк Риестер отказался от встречи с австралийским коллегой в октябре на фоне скандала с подлодками, пишет РИА Новости.


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Источник в окружении Риестера заявил: «Мы не будем выполнять просьбу о проведении переговоров с австралийским министром». Его цитирует Reuters.

Напомним, что Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. Канберра разорвала многомиллиардный контракт с Парижем на поставку подлодок. Глава МИД Франции Жак-Ив Ле Дриан назвал это решение ударом в спину.

Фото: pixabay.com
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