Французский министр отказался от встречи с коллегой из Австралии на фоне скандала с подлодками

Министр-делегат по вопросам внешней торговли и привлекательности при МИД Франции Франк Риестер отказался от встречи с австралийским коллегой в октябре на фоне скандала с подлодками, пишет РИА Новости.
Источник в окружении Риестера заявил: «Мы не будем выполнять просьбу о проведении переговоров с австралийским министром». Его цитирует Reuters.
Напомним, что Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS. Канберра разорвала многомиллиардный контракт с Парижем на поставку подлодок. Глава МИД Франции Жак-Ив Ле Дриан назвал это решение ударом в спину.
Фото: pixabay.com