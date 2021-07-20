На севере Мали потерпел крушение французский истребитель Mirage 2000D, передает РИА Новости.
– При осуществлении миссии в районе Хомбори Mirage 2000D произошла авария, которая потребовала катапультирования экипажа, – уточнило информацию французское министерство обороны.
На борту воздушного судна находились два человека, они катапультировались. В результате один из них получил легкие ранения. Сейчас пострадавший находится на базе в Гао на севере Мали.
Истребитель разбился в безлюдной местности, его обломки обнаружены силами операции "Бархан". Для выяснения причин крушения будет начато расследование.
Фото: РИА Новости
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Французский истребитель потерпел крушение на севере Мали
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