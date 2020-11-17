Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Французские журналисты «похоронили» Елизавету II и Пеле

Французские журналисты «похоронили» Елизавету II и Пеле

На сайте государственного радио Франции Radio France Internationale были случайно размещены некрологи нескольких знаменитых людей, которые на самом деле живы, пишет Lenta.ru.


Так, французские журналисты «похоронили» королеву Великобритании Елизавету II, американского актера и режиссера Клинта Иствуда, бразильского футболиста Пеле, французскую актрису Брижит Бардо, бывшего президента США Джимми Картера, кубинского революционера Рауля Кастро и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Всего на сайте появилось около ста черновых вариантов некрологов. Представители радиостанции сообщили, что подобного рода публикация произошла из-за технической ошибки. По данным журналистов, проблема возникла во время перевода сайта в другую систему управления.

– Мы приносим свои извинения всем, кого это касается, и тем, кто следит за нами и доверяет нам, – добавили сотрудники Radio France Internationale.

В «Би-би-си» подчеркнули, что вещательные организации и СМИ часто пишут некрологи заранее, чтобы разместить их сразу после объявления о смерти известных людей.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Сакральная жертва и мученичество как неотъемлемая часть революции
Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением главой Мальтийского ордена
Мемориал воинам-освободителям в Браславе | Обелиски великого подвига
Сегодня в Мстиславле открыли заново построенную городскую баню
Педагоги БГМУ проведут для будущих врачей обучающий онлайн-курс по вопросам COVID-19
Федор Повный: "Гибель человека – сигнал о тупике и призыв к примирению"
В Гомеле в рамках общественной приемной много говорили об изменениях в системе избирательной власти
В Барановичах сын обнаружил в доме мертвых родителей
Могилевчанина приговорили к трем годам лишения свободы за насилие в отношении милиционера
Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Теперь мы обвиняем
Онколог рассказал, как не заболеть раком
Умер режиссер Роман Виктюк
МИД: Беларусь с 17 ноября зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде
Какие символы внедряла гитлеровская пропаганда на оккупированной территории Беларуси
В Барановичах снабженец обокрал предприятие на сумму свыше 38 тысяч рублей
В Мстиславле после масштабной реконструкции открыли районную поликлинику
Барсуков: В последнее время поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске
В Минздраве рассказали, в каких медучреждениях оказывают помощь при травмах
Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Патрушев: пандемия проверяет на прочность глобальные политические и экономические системы
мнение
Светлана КОСАЧ
Санду: курс на Румынию?
Секретари совбезов стран ОДКБ приняли заявление о борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией
Французские журналисты «похоронили» Елизавету II и Пеле
Выпускница Гарварда, сторонница европейской интеграции и первая женщина – президент Молдовы. Главное о Майе Санду
В Беларуси выздоровели и выписаны 97 318 пациентов с COVID-19
Стая розовых фламинго высадилась на озере Караколь в Казахстане
Минчанин украл из магазина конфет на 300 рублей
Соблюдать дистанцию и тормозить плавно: ГАИ напоминает правила движения в гололед
Лукашенко потребовал навести порядок в столице: Минск в кладбище превращать нельзя!
В Минске такси врезалось в дерево
Репортаж из рейда: как мы с участковым прошлись по притонам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демотиваторы
В информационном противостоянии необходимо правовое регулирование деструктивных СМИ
Белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио
ФОТОФАКТ: В Минске украшают витрины к Новому году
Эксперт: политика санкций, ультиматума и шантажа для Беларуси неприемлема
Подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году
Школьники вымогали у жителя Барановичей деньги взамен на сохранность его интим-фото
ФОТОФАКТ: В Минске зима напомнила о своем скором приходе
Кривошеев: параллельная медиареальность имеет тенденцию к затуханию
Кривошеев: до миллиона долларов еженедельно тратилось для продвижения деструктивного контента в соцсетях
Более 30 тысяч деревьев высадили в Бресте в текущем году
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Встреча в санатории
Число белорусских миротворцев в Ливане планируют увеличить
Кривошеев: цифровая реальность в Беларуси изменилась
В дома жителей столичного микрорайона Новая Боровая вернулось отопление
Авторы
СКАНИРУЙТЕ