Французские журналисты «похоронили» Елизавету II и Пеле

Так, французские журналисты «похоронили» королеву Великобритании Елизавету II, американского актера и режиссера Клинта Иствуда, бразильского футболиста Пеле, французскую актрису Брижит Бардо, бывшего президента США Джимми Картера, кубинского революционера Рауля Кастро и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Всего на сайте появилось около ста черновых вариантов некрологов. Представители радиостанции сообщили, что подобного рода публикация произошла из-за технической ошибки. По данным журналистов, проблема возникла во время перевода сайта в другую систему управления., – добавили сотрудники Radio France Internationale.В «Би-би-си» подчеркнули, что вещательные организации и СМИ часто пишут некрологи заранее, чтобы разместить их сразу после объявления о смерти известных людей.