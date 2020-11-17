На сайте государственного радио Франции Radio France Internationale были случайно размещены некрологи нескольких знаменитых людей, которые на самом деле живы, пишет Lenta.ru.
Так, французские журналисты «похоронили» королеву Великобритании Елизавету II, американского актера и режиссера Клинта Иствуда, бразильского футболиста Пеле, французскую актрису Брижит Бардо, бывшего президента США Джимми Картера, кубинского революционера Рауля Кастро и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Всего на сайте появилось около ста черновых вариантов некрологов. Представители радиостанции сообщили, что подобного рода публикация произошла из-за технической ошибки. По данным журналистов, проблема возникла во время перевода сайта в другую систему управления.
– Мы приносим свои извинения всем, кого это касается, и тем, кто следит за нами и доверяет нам, – добавили сотрудники Radio France Internationale.
В «Би-би-си» подчеркнули, что вещательные организации и СМИ часто пишут некрологи заранее, чтобы разместить их сразу после объявления о смерти известных людей.
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Французские журналисты «похоронили» Елизавету II и Пеле
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Фото: РЕЙТЕР