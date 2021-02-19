Классический рецепт французского багета может войти в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующую заявку в ООН подала Конфедерация французских пекарей, пишет CNN.
Пекари Франции настаивают на необходимости защитить традиционный рецепт багета. Согласно ему классическая выпечка должна готовиться из четырех ингредиентов, а ферментация теста – длиться 15–20 часов.
Кроме того, французские пекари полагают, что «титул» рецепта багета как объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО воодушевит местных кулинаров. Это особенно важно в период пандемии коронавируса, из-за которой французские пекарни серьезно пострадали в экономическом плане.
В списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже есть рецепты приготовления традиционной выпечки разных стран.
Фото: pixabay.com
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Французские пекари настаивают на внесении багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
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