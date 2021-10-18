Французская компания Valneva сообщила об успешном испытании вакцины против коронавируса

Новые данные опубликовали 18 октября. Вакцина показала более высокие уровни нейтрализующих антител по сравнению с препаратом от AstraZeneca. В компании отметили, что их вакцина VLA2001 вызвала широкие Т-клеточные ответы, часть иммунной системы, которая, как полагается, участвует в долгосрочном иммунитете.В третьем этапе испытаний участвовали 4012 добровольцев из 26 исследовательских центров в Великобритании.– отметилВместе с тем в сентябре власти Великобритании расторгли сделку по закупке вакцины Valneva, а министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что препарат не получит одобрения со стороны Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.