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Французская компания Valneva сообщила об успешном испытании вакцины против коронавируса

Французская фармацевтическая компания Valneva рассказала об успешном испытании вакцины против коронавирусной инфекции. В третьем этапе исследований участвовали по меньшей мере 4 тыс. человек, передает The Guardian.


Новые данные опубликовали 18 октября. Вакцина показала более высокие уровни нейтрализующих антител по сравнению с препаратом от AstraZeneca. В компании отметили, что их вакцина VLA2001 вызвала широкие Т-клеточные ответы, часть иммунной системы, которая, как полагается, участвует в долгосрочном иммунитете.

В третьем этапе испытаний участвовали 4012 добровольцев из 26 исследовательских центров в Великобритании.

– Мы стремимся как можно быстрее получить лицензию на нашу вакцину и по-прежнему считаем, что сможем внести важный вклад в глобальную борьбу с пандемией COVID-19, – отметил генеральный директор Valneva Томас Лингельбах.

Вместе с тем в сентябре власти Великобритании расторгли сделку по закупке вакцины Valneva, а министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что препарат не получит одобрения со стороны Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
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Фото: РЕЙТЕР
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