SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Франция ужесточает карантинные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Франция ужесточает карантинные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Во Франции ужесточат карантинные меры на фоне рекордного суточного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, который зарегистрировали 23 декабря, пишет РБК-Украина.


Как уточняет The Guardian, в стране у пассажиров будут требовать отрицательные тесты на коронавирус для поездки на курортные территории.

Министерство здравоохранения сообщило, что новая мера вступит в силу 28 декабря и коснется туристов как из материковой Франции, так и из-за рубежа.

Такие меры приняли после того, как 23 декабря в стране был зафиксирован антирекорд – 91 608 случаев заражения COVID-19. При этом во Франции быстро распространяется новый вариант коронавирусной инфекции "омикрон".

В стране, где проживают 65 487 тыс. человек, диагноз COVID-9 был подтвержден 8 889 636 раз. За все время вылечились 7 701 093 человека, которые получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число летальных исходов из-за нового заболевания составило 122 295.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы