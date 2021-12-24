Франция ужесточает карантинные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Во Франции ужесточат карантинные меры на фоне рекордного суточного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, который зарегистрировали 23 декабря, пишет РБК-Украина.
Как уточняет The Guardian, в стране у пассажиров будут требовать отрицательные тесты на коронавирус для поездки на курортные территории.
Министерство здравоохранения сообщило, что новая мера вступит в силу 28 декабря и коснется туристов как из материковой Франции, так и из-за рубежа.
Такие меры приняли после того, как 23 декабря в стране был зафиксирован антирекорд – 91 608 случаев заражения COVID-19. При этом во Франции быстро распространяется новый вариант коронавирусной инфекции "омикрон".
В стране, где проживают 65 487 тыс. человек, диагноз COVID-9 был подтвержден 8 889 636 раз. За все время вылечились 7 701 093 человека, которые получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число летальных исходов из-за нового заболевания составило 122 295.
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