Франция сняла некоторые коронавирусные ограничения

Открылись террасы кафе и ресторанов, правда допустимая заполняемость - 50%. За одним столом могут отдыхать не более 6 человек. также вновь заработали магазины и кинотеатры, в последних разрешена наполняемость только на треть.Как сообщает "МИР 24", заказывать столики в бистро под открытым небом французы начали еще за несколько недель до их открытия. Спрос такой, что в Париже в рекордные сроки построили около десяти тысяч веранд. Они расположились даже на тротуарах и парковочных местах.Во Франции начинается театральный сезон, разрешены фестивали на природе с участием до тысячи человек. Открылись для посещения и музеи, среди которых и Лувр.Но правила безопасности по-прежнему действуют. На одного посетителя должно быть выделено восемь квадратных метров.В Музее восковых фигур к новому сезону обновили экспозицию. Там появилась фигура нынешнего президента США Джо Байдена, а его предшественника Дональда Трампа убрали на склад.Действие комендантского часа во Франции по-прежнему сохраняется. Но теперь он начинается позже - в 21.00. Отменить его могут в июне, когда запланирован новый этап снятия ограничений. На то же время запланировано открытие спортзалов, ресторанов и кафе. Возможно возобновят и прием туристов.