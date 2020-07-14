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Франция отметит национальный праздник в условиях ограничений из-за пандемии – без парада бронетехники и публики

Франция отметит сегодня свой национальный праздник (День взятия Бастилии), который пройдет нетрадиционно из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений.


Власти отказались от традиционного парада военных подразделений на Елисейских полях. Вместо этого глава государства Эмманюэль Макрон проведет смотр войск на площади Согласия, проинформировали в Елисейском дворце.

Макрон выступает с обращением накануне Дня взятия Бастилии

Если обычно парад собирает более 300 тыс. зрителей на Елисейских полях, то на этот раз церемония пройдет без публики, передает ТАСС. Она будет транслироваться в прямом телевизионном эфире.

Общее число участников церемонии составит 2195 человек – вдвое меньше обычного. В параде не примет участие бронетехника, но будет задействована авиация – 52 боевых самолета и 18 вертолетов. 


Перед трибунами пройдут представители 33 подразделений сухопутных сил, в том числе отдельного Медицинского полка.

Гостями торжеств станут министры здравоохранения Австрии, Германии, Люксембурга и Швейцарии – соседи Франции принимали в своих госпиталях зараженных коронавирусом французов в связи с переполненностью французских больниц.

Из-за эпидемиологической ситуации во многих регионах отменили и традиционный праздничный фейерверк. В Париже он состоится, но без доступа на главные площадки – к Эйфелевой башне и на площадь Трокадеро.

Ежегодный концерт классической музыки на Марсовом поле тоже можно будет увидеть только по телевидению или в интернете.

Национальный праздник Франция отмечает 14 июля с 1880 года. В 1789 году – во время Великой французской революции – в этот день состоялся штурм Бастилии, который стал символом свержения королевского абсолютизма, через год в этот день прошел Праздник федерации, задуманный как День национального единства. Первые военные парады на Елисейских полях прошли еще во время Первой мировой войны.

С начала пандемии во Франции зарегистрировано более 170 тыс. случаев заражения и свыше 30 тыс. летальных исходов.


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Фото: РЕЙТЕР
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