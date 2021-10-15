Франция отменила бесплатные тесты на коронавирус для непривитых взрослых

Во Франции с 15 октября отменили бесплатные тесты на COVID-19 для непривитых взрослых, если их не назначил врач, пишет БЕЛТА со ссылкой на The Guardian.
Взрослые, привившиеся от коронавируса, и дети в возрасте до 18 лет смогут сдать тест на COVID-19 бесплатно. Остальным придется заплатить за него около 20–45 евро.
Напомним, что во Франции действуют санитарные пропуска (в них есть данные о вакцинации или результате ПЦР-теста), которые нужно предъявить при посещении туристических объектов, больниц, ресторанов, кафе. Это требование распространяется и на путешествия на поездах внутренних линий.
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