ФПБ инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза

– подчеркнул в начале встречи Михаил Орда.подчеркнул председатель ФПБ.Эту позицию поддерживают и в авиакомпании.подчеркнулФедерация профсоюзов окажет всю необходимую помощь тем работникам, которые могут оказаться в сложной ситуации в связи с ограничениями в работе компании "Белавиа". В профсоюзных организациях созданы кассы взаимопомощи, солидарный фонд помощи, из которых будет оказана материальная поддержка всем, кто в ней будет нуждаться.Кристина ХилькоФото предоставлены Пресс-службой Федерации профсоюзов