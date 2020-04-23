Фоторепортаж: войска РХБ проводят дезинфекцию военных объектов

Накануне подразделения специальной обработки проводили дезинфекцию зданий и местности на территории 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады в Уручье.

В бой с COVID-19 вступили и подразделения специальной обработки войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил, которые привлечены для дезинфекции воинских частей.

— В Минске действует сводный батальон из пяти взводов, которые ежедневно выполняют работы по дезинфекции объектов из состава Вооруженных Сил, — пояснил начальник войск РХБ защиты полковник Вячеслав Старков.

Средство защиты органов дыхания и кожи личного состава — комплект Л-1, который спасает от радиоактивной пыли, отравляющих и сильнодействующих веществ, а также незаменим при проведении дегазационных и дезинфекционных работ. В состав комплекта входят куртка с капюшоном, брюки с чулками, две пары двупалых защитных перчаток и сумка. На лицах военнослужащих — фильтрующие полумаски третьего класса защиты.

Накануне войска РХБ провели дезинфекцию зданий и местности на территории 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады в Уручье. Здесь в казармах только солдат срочной службы располагается более 2500, в том числе личный состав парадного расчета.

Военнослужащие войск РХБ защиты обрабатывали не только казармы, но и медпункт, и банно-прачечный комплекс.