Фоторепортаж. Витебские десантники поздравили маленьких пациентов больницы с Новым годом

А в канун праздника, 31 декабря, порадовали мальчишек и девчонок, которые находятся в детской областной клинической больнице. Из окон палат маленькие пациенты смогли наблюдать яркое зрелище: концерт военного оркестра, показательные выступления военнослужащих разведывательно-десантной роты, а также роты почетного караула. Военнослужащие пожелали ребятам самого главного – здоровья – и поздравили их сладкими презентами, подняв настроение малышам, которые вынуждены находиться в эти дни вне дома.