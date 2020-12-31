Благотворительную республиканскую акцию «Наши дети» по традиции поддерживают военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Недавно они побывали с новогодними подарками в ГУО "Детский дом города Витебска".
А в канун праздника, 31 декабря, порадовали мальчишек и девчонок, которые находятся в детской областной клинической больнице. Из окон палат маленькие пациенты смогли наблюдать яркое зрелище: концерт военного оркестра, показательные выступления военнослужащих разведывательно-десантной роты, а также роты почетного караула. Военнослужащие пожелали ребятам самого главного – здоровья – и поздравили их сладкими презентами, подняв настроение малышам, которые вынуждены находиться в эти дни вне дома.
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Фоторепортаж. Витебские десантники поздравили маленьких пациентов больницы с Новым годом
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