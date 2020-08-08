Фоторепортаж. В Минске прошел молодежный фестиваль «STUDFEST-2020»

На часах 10 утра субботы. Сразу же интересуемся у стоящих возле сцены девушек Кати и Насти, почему они выбрали поход в парк, а не поспать лишний часок выходного дня:, – не скромничают девчонки.Разноцветные волосы, белые кросы, шарики, значки и ленты с надписью «Разам», футболки «За Беларусь»… Толпа почти беззаботной молодежи подтягивается к сцене, где официально дадут старт фестивалю., – начинает речь ведущий и, чтобы потянуть время перед выходом на сцену приглашенных гостей, предлагает:, – кричит из толпы свой вариант подросток.Спустя пять минут на сцене появляется лидер столичного союза молодежи Сергей Клишевич:Вслед за ним певец Руслан Михно по просьбе посетителей фестиваля а капелла спел свой знаменитый трек «Необыкновенная»., – признается певец и добавляет.К слову, на протяжении всего фестиваля на сцене выступили белорусские артисты и кавер-бэнды.Однако самое интересное происходит вдали от сцены. Время заглянуть в активные зоны, куда ринулась молодежь после официального открытия. По периметру площадки расположены 10 зон активности. Каждому участнику на входе раздали бланк с названиями зон.В зонах «Just Dance» и «Караоке для ног» любой желающий смог показать, на что способен в танцах, в интерактивной зоне «Геймер» любители компьютерных игр сражались за титул лидера, в играх «Гигантская дженга и тетрис» ребята упражнялись в расчетливости. Даже любителям хоккея и футбола не дали заскучать в «Настольном спорте», а на «Кольцебросе» проверили свою меткость. Вокальные данные тоже не остались незамеченными – зона караоке сравнит силу голоса юношей и девушек. Для тех, кто не может без ярких фотографий, сделана фотозона «Speed foto».Организаторы подготовили для участников фестиваля специальные стикеры, которые выдавали на каждой интерактивной зоне. И продумали призы абсолютно для всех. Выполнив задания, пройдя каждую зону, каждый получил сахарную вату. Но и это не все. После фестиваля три счастливчика будут отобраны случайным образом и получат сертификат на 100 рублей, которые можно потратить на развлечения или полезные вещи.