Фоторепортаж. В Минске прошел молодежный фестиваль «STUDFEST-2020»

«Незабудка» Тимы Белорусских и «Любимка» Niletto, запах сладкой ваты, шашлыка и молодости слышны на подходе в парк Дружбы народов. Сегодня на молодежный фестиваль для участников студенческих отрядов «STUDFEST-2020», который проводит Минская городская организация БРСМ, пришли более 1000 студентов, студотрядовцев и вчерашних школьников. Корреспондент sb.by узнала, какие активности и призы предложили ребятам.
На часах 10 утра субботы. Сразу же интересуемся у стоящих возле сцены девушек Кати и Насти, почему они выбрали поход в парк, а не поспать лишний часок выходного дня:
– Мы сдали экзамены для универа и очень устали от зубрежки, учебников и репетиторов, а еще из-за коронавируса сидели дома на каникулах, никуда гулять не ходили. Поэтому, когда узнали о фестивале, даже не раздумывали идти или нет. А еще тут мальчики симпатичные, – не скромничают девчонки.
Разноцветные волосы, белые кросы, шарики, значки и ленты с надписью «Разам», футболки «За Беларусь»… Толпа почти беззаботной молодежи подтягивается к сцене, где официально дадут старт фестивалю.
– Здесь собрались те, кто вместе и плодотворно работает сейчас в период третьего трудового семестра в строительных, экологических, педагогических, производственных и сервисных студотрядах, – начинает речь ведущий и, чтобы потянуть время перед выходом на сцену приглашенных гостей, предлагает: – Давайте придумаем какой-нибудь хештег для Instagram, чтобы мы могли найти фотографии и видео с сегодняшнего мероприятия.
– Любимую не отдают, – кричит из толпы свой вариант подросток.
Спустя пять минут на сцене появляется лидер столичного союза молодежи Сергей Клишевич:
– Сегодня прекрасный солнечный день. Я думаю, мы весело проведем время, потому что мы за что? За Беларусь!
Вслед за ним певец Руслан Михно по просьбе посетителей фестиваля а капелла спел свой знаменитый трек «Необыкновенная».
– Перед тем, как выйти на сцену, мне сказали, что символ студотряда – джинсовая куртка. Интересно, что я не специально ее надел, – признается певец и добавляет. – Я очень вам завидую, ведь годы студенчества самые прекрасные, а вернуться в прошлое невозможно.
К слову, на протяжении всего фестиваля на сцене выступили белорусские артисты и кавер-бэнды.
Однако самое интересное происходит вдали от сцены. Время заглянуть в активные зоны, куда ринулась молодежь после официального открытия. По периметру площадки расположены 10 зон активности. Каждому участнику на входе раздали бланк с названиями зон.
В зонах «Just Dance» и «Караоке для ног» любой желающий смог показать, на что способен в танцах, в интерактивной зоне «Геймер» любители компьютерных игр сражались за титул лидера, в играх «Гигантская дженга и тетрис» ребята упражнялись в расчетливости. Даже любителям хоккея и футбола не дали заскучать в «Настольном спорте», а на «Кольцебросе» проверили свою меткость. Вокальные данные тоже не остались незамеченными – зона караоке сравнит силу голоса юношей и девушек. Для тех, кто не может без ярких фотографий, сделана фотозона «Speed foto».
Организаторы подготовили для участников фестиваля специальные стикеры, которые выдавали на каждой интерактивной зоне. И продумали призы абсолютно для всех. Выполнив задания, пройдя каждую зону, каждый получил сахарную вату. Но и это не все. После фестиваля три счастливчика будут отобраны случайным образом и получат сертификат на 100 рублей, которые можно потратить на развлечения или полезные вещи.
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Фоторепортаж. В Минске прошел молодежный фестиваль «STUDFEST-2020»
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ