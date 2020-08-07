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  2. Фоторепортаж. В 18-й могилевской школе к учебному году открыли бассейн после реконструкции

Фоторепортаж. В 18-й могилевской школе к учебному году открыли бассейн после реконструкции

Сегодня торжественно открылся после реконструкции бассейн в СШ № 18 Могилева. Больше 1,3 миллиона рублей из городского и областного бюджета было выделено на масштабное обновление школьного бассейна, который отслужил школьникам уже 42 года и действительно требовал обновления.

В бассейне так и осталось пять 25-метровых дорожек. Но была заменена практически вся «начинка» сооружения. Установили современную электронную систему водоподготовки, систему вентиляции с кондиционированием, которая позволит выдерживать санитарные параметры микроклимата. Это не говоря об обновленном дизайне и замене плитки и в самом зале, и в чаше бассейна. Отдельным бонусом от Могилевского горисполкома стали новые кабинки для переодевания и подводный пылесос. Дополнительно отремонтированы раздевалки спортзала.



Этот бассейн, практически единственный в Октябрьском районе Могилева, всегда пользовался популярностью не только у школьников, но и у могилевчан. Директор СШ № 18 Александр Бонич рассказал, что в обновленном виде он будет работать в том же режиме:

– Бассейн в нашей школе работает в оптимальном режиме загрузки.  В нем занимаются не только 1300 учеников 18-й школы, но и другие школьники Октябрьского района. Юные спортсмены из городской и областной ДЮСШ тренируются у нас в триатлоне, водном поло, плавании. Дети занимаются до 19:00. А после этого мы осуществляем услуги на платной основе для любого желающего. Бассейн никогда не простаивает и не бывает невостребованным.


По словам председателя Могилевского горисполкома Владимира Цумарева, который присутствовал на открытии, этот бассейн – часть общегородской программы улучшения условий для жизни могилевчан и особенно подрастающего поколения:

– Ежегодно мы открываем такие социальные объекты в городе для детей и взрослых. Этот бассейн был единственным в Могилеве, который нуждался в ремонте после четырех десятков лет эксплуатации. И приняв это решение, мы в сжатые сроки выполнили большую работу, за которую выражаю благодарность всем, кто в ней участвовал. Детишки получили практически новый бассейн и уже занимаются плаванием с сегодняшнего дня. Это большой вклад в здоровье и благополучие могилевчан.





















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Фото: САЗОНОВ Андрей
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