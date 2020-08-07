Фоторепортаж. В 18-й могилевской школе к учебному году открыли бассейн после реконструкции

Сегодня торжественно открылся после реконструкции бассейн в СШ № 18 Могилева. Больше 1,3 миллиона рублей из городского и областного бюджета было выделено на масштабное обновление школьного бассейна, который отслужил школьникам уже 42 года и действительно требовал обновления.



В бассейне так и осталось пять 25-метровых дорожек. Но была заменена практически вся «начинка» сооружения. Установили современную электронную систему водоподготовки, систему вентиляции с кондиционированием, которая позволит выдерживать санитарные параметры микроклимата. Это не говоря об обновленном дизайне и замене плитки и в самом зале, и в чаше бассейна. Отдельным бонусом от Могилевского горисполкома стали новые кабинки для переодевания и подводный пылесос. Дополнительно отремонтированы раздевалки спортзала.



Этот бассейн, практически единственный в Октябрьском районе Могилева, всегда пользовался популярностью не только у школьников, но и у могилевчан.рассказал, что в обновленном виде он будет работать в том же режиме:По словам, который присутствовал на открытии, этот бассейн – часть общегородской программы улучшения условий для жизни могилевчан и особенно подрастающего поколения: