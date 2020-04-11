В Великую субботу перед наступлением католической Пасхи католики Ивенца пришли освятить пасхальную еду в Костел Святого Михаила Архангела и Святого Алексея. Вера в Бога, любовь к своим старинным костелам, уважение к ксендзу Леху Боханеку и монахам не смогли оставить многих верующих у телевизоров во время распространения коронавируса.
О том, как прошло освящение снеди, в нашем большом фоторепортаже.
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Фоторепортаж. Католики Ивенца освятили пасхальную еду в Великую субботу
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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