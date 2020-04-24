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Фоторепортаж. Как создают зеленую городскую среду в китайском мегаполисе

На протяжении нескольких последних лет в городе Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) создаются зеленые зоны и парки, проводится комплексное обустройство водоемов, благодаря чему неуклонно улучшается качество местной экологии, формируется комфортная, зеленая городская среда.

Город существует более 3100 лет, некоторое время являлся самым крупным (как по площади, так и по числу жителей) городом во всем мире. Сиань — один из самых знаменательных исторических и культурных центров Китая, который был столицей 13 государств в истории страны. Сейчас в городе проживают более 10 млн человек.







Фото: «Синьхуа»

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