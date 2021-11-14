Фоторепортаж. Как беженцы готовятся к очередной ночи на белорусско-польской границе

К очередной ночи готовятся и польская сторона. Обустраивают лагерь у границы... Не для беженцев... Для себя. Местное минобороны начало свозить к границе специальные контейнеры, в которых будут жить военнослужащие, стоящие в оцеплении на границе. Контейнеров 73, предоставлены они Агентством стратегических резервов Польши. Кроме того, слышно, как паны силовики подтягивают к лагерю водометы и другую специальную технику, приспособленную для разгона людей.