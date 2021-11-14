Фоторепортаж. Как беженцы готовятся к очередной ночи на белорусско-польской границе

Беженцы проведут в лагере, который стихийно был разбит неподалеку от погранперехода «Брузги», уже седьмую ночь. К тому, что на улице резко похолодает, многие уже готовы, поэтому утепляют свои ветхие и зачастую продуваемые всеми ветрами жилища, как умеют. Мужчины делают необходимый запас дров на ночь, женщины тщательно закутывают своих малышей в теплые одеяла и пледы. Напомним, по поручению Главы государства на границу отправлена гуманитарная помощь, в том числе теплые вещи, дрова и продукты питания.
К очередной ночи готовятся и польская сторона. Обустраивают лагерь у границы... Не для беженцев... Для себя. Местное минобороны начало свозить к границе специальные контейнеры, в которых будут жить военнослужащие, стоящие в оцеплении на границе. Контейнеров 73, предоставлены они Агентством стратегических резервов Польши. Кроме того, слышно, как паны силовики подтягивают к лагерю водометы и другую специальную технику, приспособленную для разгона людей.