Гости фестиваля в Александрии поделились впечатлениями от праздника

Про такие масштабные мероприятия обычно говорят - яблоку было негде упасть. И это неудивительно. Ведь на главный Open-air этого лета люди ехали со всей страны. Так, например,с друзьями в Александрию прибыли из столицы. Девушка поделилась, что на празднике впервые, но уже уверена, что приедет сюда и в следующем году:А для некоторых Александрия в некотором смысле это тоже малая родина. Как, например, для. Он, к слову, родился неподалеку, в городе Орша. Поэтому и про этот праздник знает достаточно много. Станислав рассказал:Такого же мнения придерживается и семейная чета. На праздник они приехали из Гомеля. Глава семейства рассказал, что работает сварщиком на ОАО «Белтрубопроводстрой» и в череде рабочих будней выбраться куда-то не всегда получалось. А на этот раз все-таки решили приехать и не пожалели:То ли волшебство купальских обрядов, то ли зажигательная ночная дискотека сыграли свою роль, но на фестивале было действительно много молодых людей. В основном все отдыхали. Но были и те, кто приезжали поработать. Например, студентки-волонтеры агроэкологического факультета из Горецкой БГСХА сегодня координировали людей, показывали, где и какие объекты расположены.рассказала: