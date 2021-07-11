Гости фестиваля в Александрии поделились впечатлениями от праздника

Пока одни упорно искали таинственную папараць-кветку, другие наслаждались показом одежды изо льна от белорусских производителей, третьи подпевали знаменитым хитам Виктории Алешко, группы "Галасы ЗМеста", а также популярным многочисленным артистам главного гала-концерта. Яркий и насыщенный фестиваль "Александрия собирает друзей" на своих площадках вместил, без преувеличения, около 100 тысяч человек. Кто-то приехал сюда впервые, а для других отмечать "Купалье" в Шкловском районе уже стало доброй традицией. Корреспонденты sb.by поговорили с гостями праздника и узнали, чем им запомнился главный летний фестиваль страны.
Про такие масштабные мероприятия обычно говорят - яблоку было негде упасть. И это неудивительно. Ведь на главный Open-air этого лета люди ехали со всей страны. Так, например, девятиклассница Полина Новикова с друзьями в Александрию прибыли из столицы. Девушка поделилась, что на празднике впервые, но уже уверена, что приедет сюда и в следующем году:
- Нам очень понравилось. Такое событие нельзя пропустить. Хотя раньше ездили на Купалье в Вязынку. Больше всего запомнился концерт группы «Галасы ЗМеста» на малой сцене. Мы их очень любим. Но и большой вечерний концерт, и салют подарили незабываемые эмоции.
А для некоторых Александрия в некотором смысле это тоже малая родина. Как, например, для предпринимателя и общественного деятеля Станислава Яскевича. Он, к слову, родился неподалеку, в городе Орша. Поэтому и про этот праздник знает достаточно много. Станислав рассказал:
- Праздник с каждым годом становится все интереснее и интереснее. Сегодняшний пример показывает, что друзей у Александрии становится только больше. Наш Президент по-домашнему (все-таки это его Родина), без галстука, доверительно вышел к своему народу, произнес как всегда классную речь, сказал, что мы никогда не были рабами, никогда не были рабовладельцами и не будем. Мы живем в суверенной, независимой стране и нам надо это сохранить. И в этом я, конечно же, целиком и полностью его поддерживаю.
Такого же мнения придерживается и семейная чета Александра Пашуна. На праздник они приехали из Гомеля. Глава семейства рассказал, что работает сварщиком на ОАО «Белтрубопроводстрой» и в череде рабочих будней выбраться куда-то не всегда получалось. А на этот раз все-таки решили приехать и не пожалели:
- Мы на таком мероприятии впервые, но нам очень все понравилось: и еда, и «кирмаш», и люди. Я сейчас в отпуске. С работой, сами знаете, времени иногда не хватает. А так жену взял, сына – и на Купалье в Александрию. Впечатление супер.
То ли волшебство купальских обрядов, то ли зажигательная ночная дискотека сыграли свою роль, но на фестивале было действительно много молодых людей. В основном все отдыхали. Но были и те, кто приезжали поработать. Например, студентки-волонтеры агроэкологического факультета из Горецкой БГСХА сегодня координировали людей, показывали, где и какие объекты расположены. Анна Латышенко рассказала:
- Конечно, и повеселиться хотели, это ведь такое масштабное мероприятие. Нам здесь было очень весело. Венки на воду не пускали, поэтому больше всего запомнилось гадание на ромашках. А еще конкурс на лучшую семью из разных областей. Они показывали свой быт и свои традиции. А еще пробовали очень вкусное мороженое. А потом участвовала в лотерее от Слонимского мясокомбината. Правда, выиграли только ручку. А кому-то ведь достался термос и даже стейк. Но мы не расстроились. Ходили, наблюдали за конкурсами и спортивными состязаниями. Нам очень понравилось. Если позовут в следующем году, обязательно приедем.
Опубликовано:
2000
Гости фестиваля в Александрии поделились впечатлениями от праздника
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