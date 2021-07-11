Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гости фестиваля в Александрии поделились впечатлениями от праздника

Гости фестиваля в Александрии поделились впечатлениями от праздника

Пока одни упорно искали таинственную папараць-кветку, другие наслаждались показом одежды изо льна от белорусских производителей, третьи подпевали знаменитым хитам Виктории Алешко, группы "Галасы ЗМеста", а также популярным многочисленным артистам главного гала-концерта. Яркий и насыщенный фестиваль "Александрия собирает друзей" на своих площадках вместил, без преувеличения, около 100 тысяч человек. Кто-то приехал сюда впервые, а для других отмечать "Купалье" в Шкловском районе уже стало доброй традицией. Корреспонденты sb.by поговорили с гостями праздника и узнали, чем им запомнился главный летний фестиваль страны. 


Про такие масштабные мероприятия обычно говорят - яблоку было негде упасть. И это неудивительно. Ведь на главный Open-air этого лета люди ехали со всей страны. Так, например, девятиклассница Полина Новикова с друзьями в Александрию прибыли из столицы. Девушка поделилась, что на празднике впервые, но уже уверена, что приедет сюда и в следующем году:  


- Нам очень понравилось. Такое событие нельзя пропустить. Хотя раньше ездили на Купалье в Вязынку. Больше всего запомнился концерт группы «Галасы ЗМеста» на малой сцене. Мы их очень любим. Но и большой вечерний концерт, и салют подарили незабываемые эмоции.


А для некоторых Александрия в некотором смысле это тоже малая родина. Как, например, для предпринимателя и общественного деятеля Станислава Яскевича. Он, к слову, родился неподалеку, в городе Орша. Поэтому и про этот праздник знает достаточно много. Станислав рассказал:

- Праздник с каждым годом становится все интереснее и интереснее. Сегодняшний пример показывает, что друзей у Александрии становится только больше. Наш Президент по-домашнему (все-таки это его Родина), без галстука, доверительно вышел к своему народу, произнес как всегда классную речь, сказал, что мы никогда не были рабами, никогда не были рабовладельцами и не будем. Мы живем в суверенной, независимой стране и нам надо это сохранить. И в этом я, конечно же, целиком и полностью его поддерживаю.


Такого же мнения придерживается и семейная чета Александра Пашуна. На праздник они приехали из Гомеля. Глава семейства рассказал, что работает сварщиком на ОАО «Белтрубопроводстрой» и в череде рабочих будней выбраться куда-то не всегда получалось. А на этот раз все-таки решили приехать и не пожалели:

- Мы на таком мероприятии впервые, но нам очень все понравилось: и еда, и «кирмаш», и люди. Я сейчас в отпуске. С работой, сами знаете, времени иногда не хватает. А так жену взял, сына – и на Купалье в Александрию. Впечатление супер.

То ли волшебство купальских обрядов, то ли зажигательная ночная дискотека сыграли свою роль, но на фестивале было действительно много молодых людей. В основном все отдыхали. Но были и те, кто приезжали поработать. Например, студентки-волонтеры агроэкологического факультета из Горецкой БГСХА сегодня координировали людей, показывали, где и какие объекты расположены. Анна Латышенко рассказала:


- Конечно, и повеселиться хотели, это ведь такое масштабное мероприятие. Нам здесь было очень весело. Венки на воду не пускали, поэтому больше всего запомнилось гадание на ромашках. А еще конкурс на лучшую семью из разных областей. Они показывали свой быт и свои традиции. А еще пробовали очень вкусное мороженое. А потом участвовала в лотерее от Слонимского мясокомбината. Правда, выиграли только ручку. А кому-то ведь достался термос и даже стейк. Но мы не расстроились. Ходили, наблюдали за конкурсами и спортивными состязаниями. Нам очень понравилось. Если позовут в следующем году, обязательно приедем.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК , Юлия ДЕМЕШКО
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске пьяный водитель сбил двух женщин - одна скончалась на месте
Люлька с рабочими опрокинулась на стройке в Витебске
Сборная Аргентины обыграла бразильцев в финале Кубка Америки по футболу
Контр-адмирал Константин Сокольский был удостоен ордена Нахимова I степени, одной из самых редких советских наград
Лукашенко: Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Монголией
От вас зависит финансовая возможность обеспечивать нацбезопасность - Лукашенко поздравил налоговиков
В стране набирает популярность зеленый фототуризм. Охотились на диких животных и птиц. Животные не пострадали
Гости фестиваля в Александрии поделились впечатлениями от праздника
В гости к другу на выходные: как и почему в жизни подростка из интерната появляется патронатный воспитатель
Завораживающие пейзажи, обустроенные места отдыха, необитаемый остров и сафари на Браславщине – чем в разгар турсезона живут заповедные места?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зэка Васильев и Петров зэка
Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд
Умер бывший президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер
Фотофакт. Гала-концерт в Александрии завершился грандиозным салютом
За сутки в Великобритании зафиксировали более 32 тысяч случаев коронавируса
Ночная дискотека 80-90-х на «Купалье» в Александрии – стрим
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля
Белорусские пятиборцы стали обладателями бронзы ЧЕ в командном первенстве
Гороскоп на 12 июля
Белорусский дискобол Евгений Богуцкий выиграл серебро молодежного ЧЕ в Эстонии
Торжественное мероприятие «День открытых дорог», посвященное 85-летию ГАИ, прошло в Минске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Навошта гэта Навоше
Брестское "Динамо" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси
Фотофакт. В Александрии проходит гала-концерт по заявкам жителей
Июль снова задал жару: как избежать перегрева - рекомендации
Ольга Говорцова проиграла в финале турнира в Бастаде
Лукашенко: единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо
Лукашенко о "Купалье": этот праздник - национальное достояние
Лукашенко посещает гала-концерт на Республиканском празднике "Купалье" в Александрии
Фотофакт. Республиканский праздник к 85-летию ГАИ "День открытых дверей" прошел в Бресте
Конференция в поддержку белорусского государства прошла в Риме
Гостьи «Купалья» в Александрии с удовольствием украшают себя венками
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
«Кароши» — это плохо
Масштабный праздник «День открытых дорог» объединил сегодня все регионы Беларуси
Спектакль «Княжна Мери» на площадке Верхнего города в Минске - стрим
Маркевич прокомментировал информационные вбросы о том, что многие артисты отказались выступать на "Славянском базаре"
Жизням пострадавших в Александрии ничего не угрожает - Старовойтов
Александрия собирает любителей книги
Шторм "Эльза" оставил без электричества более 50 тыс. потребителей на востоке Канады
Галасы ЗМеста поделились ожиданиями от фестиваля
Виктория Алешко: фестиваль в Александрии имеет особую атмосферу и уникальные традиции
Александрия традиционно собрала друзей на Купалье - стримы
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 72 районах Беларуси
мнение
Елена ЯСКО
Нету большей радости — своей стране наделать гадостей
Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии
Фотофакт. В Александрии состоялся показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей
Петришенко назвал талисман фестиваля в Александрии - это рушник
Авторы