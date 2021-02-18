Фоторепортаж: чем удивляет гостей XXVІII Минская международная книжная выставка-ярмарка

Сегодня выставочный центр "БелЭкспо" принял XXVIII Минскую международную книжную выставку-ярмарку. Центральным экспонентом мероприятия стало Содружество Независимых Государств в честь 30-летия объединения. Самый ожидаемый фестиваль фолиантов современности и не только продлится до 21 февраля. Атмосфера выставки и настроение гостей первого дня ярмарки - в нашем фоторепортаже.



"Книга объединяет людей и страны" - под таким слоганом проходит мероприятие в этом году.На стендах расположились тысячи изданий - более 20 стран СНГ представили свои самые интересные книжные проекты.На центральной сцене традиционно проходят презентации наиболее значимых книжных проектов, а также награждение победителей Национального конкурса «Искусство книги», победителей международного конкурса молодых литераторов «Першацвет».В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой участникам и посетителям выставки рекомендуется соблюдать масочный режим и дистанцирование.