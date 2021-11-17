ФОТОРЕПОРТАЖ. Беженцы в транспортно-логистическом центре готовятся ко сну. Сегодня у них была горячая вода

Теплые пледы, комфортная температура, отсутствие боязни за свою жизнь - эта ночь пройдет для них спокойно. Дети доедают яблоки и печенье, взрослые устраиваются поудобнее. Людской гул умолкает и переходит на шепот. Ночью свет в центре приглушен, освещена только центральная его часть. На месте дежурят МЧС, скорая помощь, сотрудники правоохранительных органов.

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Днем люди обратились к представителям гуманитарной мисси с просьбой оказать содействие в доставке горячей воды к центру. Иностранцы сетовали, что не могут развести детские смеси. Также вода была необходима для умывания. К вечеру горячую воду доставили в транспортно-логистический центр, где разместились беженцы.