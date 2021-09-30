Фотоприцел «Спецназа»: омоновцы прошли сбор в Марьиной Горке

Снайперы шлют свой меткий «привет» шустрым мишеням. «Привет» от штурмовых альпинистов – это вхождение в адрес на сурах с фасада многоэтажки. Прямо через стеклопакеты! А эти душевные снимки, уж извините за тавтологию, - привет из августа от нашего фотоснайпера Алексея Матюша. На излёте лета он побывал в Марьиной Горке, на полигоне легендарной армейской бригады спецназа, где состоялся трехдневный учебно-методический сбор по беспарашютному десантированию и снайперской подготовке.





Впрочем, речь не о бойцах сил специальных операций (хотя и об их важной роли скажем тоже), а участниках занятий – омоновцах. В репортерском фотоприцеле - более 20 сотрудников, прибывших на базу марьиногорской «пятерки» из всех отрядов милиции особого назначения страны. По понятным причинам оставляем за кадром инструкторов из ССО, скрываем лица бойцов ОМОНов (а это были представители взводов оперативно-боевого назначения и инструкторских отделов), но сообщаем некоторые подробности о специфике тренировок.





- Цели и задачи сбора - обучение наших сотрудников, приобретение опыта, знаний на занятиях, которые проводили инструктора высокого класса из сил специальных операций Вооруженных Сил, - рассказали участники мероприятия из ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. – Разумеется, в Марьину Горку поехали отнюдь не новички, а достаточно искушенные специалисты узкого профиля. В наше распоряжение была предоставлена прекрасная материальная база – например, макеты вертолетов для тренировок по беспарашютному десантированию с помощью альпинистского снаряжения. Еще один из важных учебных вопросов – освоение способов наведения переправ. В городских условиях мы подобное не практикуем, но, исходя из анализа вызовов и угроз времени, международной практики борьбы с терроризмом, расширяем свои компетенции с помощью признанных специалистов по тактике действий в условиях лесисто-болотистой местности.

























В непривычных для себя условиях тренировались на марьиногорском полигоне и снайперы ОМОНов. Парни делятся позитивными впечатлениями:

- Материальная база 5-й отдельной бригады специального назначения ССО, созданные на полигоне условия позволяют осуществлять стрельбу на дальние расстояния, по движущимся и появляющимся целям, из различных неудобных положений, с крыши. Производить расчет полетного времени пули, траектории полета пули. Таким образом, на основе наших знаний мы получили более детальную информацию, познакомились с формулами, тактикой действий. Инструкторы ССО учили правильно располагаться на открытой местности, все расчеты производились в составе снайперской пары. В короткий промежуток времени мы узнали достаточно много полезного и интересного, вплоть до мелочей, о том, чего ранее не касались в городских условиях. Обмен опытом, без преувеличения, колоссальный! Выражаем большую признательность руководству марьиногорской бригады за предоставление инструкторов с высоким уровнем подготовки, очень интересные и доступные занятия, комфортные условия проживания и прекрасную полевую кухню. Ждем братьев из сил специальных операций с ответным визитом на базу столичного ОМОНа. Готовы поделиться своим опытом работы в городских условиях, посвятить в вопросы милицейского снайпинга. Ведь спецназовское братство – это не слова, а конкретные дела. И августовский учебно-методический сбор эту истину вновь подтвердил.





















Еще больше фотографий из Марьиной Горки и с других полигонов – в осеннем номере журнала «Спецназ». На страницах нашего издания – экстремальные репортажи, мнения экспертов, рассказ о специфике службы в элитных подразделениях силовых структур Беларуси, обзор стрелкового оружия – современного и ставшего уже легендарным.