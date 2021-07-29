Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Фотограф заподозрил люксовый бренд в краже образов бомжа из Украины

Фотограф заподозрил люксовый бренд в краже образов бомжа из Украины

Украинский фотограф Юрко Дячишин заподозрил модный бренд VTMNTS в использовании стиля популярного в сети бездомного Славика для создания своей новой коллекции. Об этом сообщает Lenta.ru.


VTMNTS - это новый проект грузинских модельеров Гурама и Демны Гвасалии. Последний является основателем французского бренда Vetements. На днях модельеры показали дебютную коллекцию проекта, в которую вошло сто образов с отсылками к стилю 90-х и постсоветской культуре.

Так вот по мнению фотографа Дячишина, вдохновением для образов стал стиль бездомного Славика из Львова. Чтобы не быть голословным, Юрко показал несколько коллажей, на которых соединил фотографии из лукбука нового бренда и архивные снимки бомжа в аналогичных образах. 


В подписи к публикации Дячишин пояснил, что ранее для своей коллекции 2016 года бренд Vetements также заимствовал образы Славика, правда тогда Демна Гвасалия в этом признался. Однако в нынешнем году дизайнер не делал подобных заявлений.


Представители VTMNTS никаких комментариев по этому поводу пока не дали. 

Фото: facebook.com/SlaviksFashion
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Футболисты БАТЭ завершили еврокубковый сезон
В Португалии отменят обязательное ношение масок на улице с сентября
Гандболист Рутенко о "переобувшихся" белорусах: мне с ними не по пути
Известный гандболист Сергей Рутенко рассказал о своем необычном бизнесе в сельском хозяйстве
Танцы, прыжки с парашютом, любовь и рождение детей — 30 лет Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам дает колясочникам новые силы жить
Дорожную разметку ночью нанесут на 17 участках в Минске
Оператором сети электрозарядных станций планирует стать ОАО "Витязь"
Приемная кампания на журфаке БГУ - в лидерах аудиовиз и веб-журналистика
Брестское "Динамо" не вышло в 3-й круг квалификации Лиги конференций
Наперекор пандемии и падению уровня воды: чем сегодня живет речной туризм
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В коня ли корм?
Наличие астмы и аллергического ринита не утяжеляет течение COVID-19 - медики
«Витязь» стал вторым оператором электрозаправочной сети и работает над выпуском новых ЭЗС
Пять художественных выставок открылись во Дворце искусства
Международные эксперты дали оценку готовности Беларуси к использованию ВИЭ
В Купаловском театре проходит премьерный показ спектакля "Жаніцьба"
Беларусь получила $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Борьба Китая и Японии: медальный зачет на Олимпиаде по итогам 29 июля
Фотограф заподозрил люксовый бренд в краже образов бомжа из Украины
Беларусь - Литве: ситуации с нелегальной миграцией нужно противостоять не строительством заборов
Нутрициолог объяснила, как дефицит железа в организме может отразиться на состоянии волос
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пеши исчо - 3
Михневич освобожден от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС
Реку Березина сняли с высоты птичьего полета
Утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы
Головченко: каждый регион должен обеспечить качественный рост экономики
Травма белорусского дзюдоиста, рекорды Сан-Марино и ликование австралийских пловцов: главное на Олимпиаде за 29 июля
Рабочие группы Минсельхозпрода повсеместно мониторят качество уборки урожая
Повышение бюджета прожиточного минимума, увеличение пособий на детей и соцпенсий – что изменится с 1 августа
Белорусы 30 июля на Олимпиаде выступят в 8 видах спорта – вот расписание
Кривошеев: крупные медиахолдинги и многие региональные СМИ имеют прямые соглашения с китайскими партнерами
Солнечное видео: уборка урожая в Беларуси
блог
Алексей ДЗЕРМАНТ
Литовский тупик
Савиных об отношениях с Китаем: начинать нужно с экономического сотрудничества, постепенно выходя к общему представлению о будущем мира
Видео: погода на 30 июля
Минтранспорта: если Указ об автомобильных перевозках будет принят, то для добросовестных перевозчиков ничего не изменится
МАРТ пресек завышение цены на лекарство
За сутки в Беларуси коронавирус подтвердился у 1033 человек
Лискович о приемах граждан: в большинстве случаев есть возможность помочь людям на местном уровне
Верблюды и расизм: за что немецкого тренера выгнали с Олимпиады
Довгало: бумеранг жизни – неизбежная данность
40-летний кусок торта со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы продадут на аукционе
Провал фаворитов и латвийское золото: как баскетбол 3х3 дебютировал в программе Игр в Токио
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Мысли по делу
Врач назвал продукты, приводящие к появлению камней в почках
Парусный спорт: как белорусы выступили на Олимпиаде 29 июля
Вслед за Антальей лесные пожары вспыхнули в Бодруме
Авторы