Украинский фотограф Юрко Дячишин заподозрил модный бренд VTMNTS в использовании стиля популярного в сети бездомного Славика для создания своей новой коллекции. Об этом сообщает Lenta.ru.
VTMNTS - это новый проект грузинских модельеров Гурама и Демны Гвасалии. Последний является основателем французского бренда Vetements. На днях модельеры показали дебютную коллекцию проекта, в которую вошло сто образов с отсылками к стилю 90-х и постсоветской культуре.
Так вот по мнению фотографа Дячишина, вдохновением для образов стал стиль бездомного Славика из Львова. Чтобы не быть голословным, Юрко показал несколько коллажей, на которых соединил фотографии из лукбука нового бренда и архивные снимки бомжа в аналогичных образах.
В подписи к публикации Дячишин пояснил, что ранее для своей коллекции 2016 года бренд Vetements также заимствовал образы Славика, правда тогда Демна Гвасалия в этом признался. Однако в нынешнем году дизайнер не делал подобных заявлений.
Представители VTMNTS никаких комментариев по этому поводу пока не дали.
Фото: facebook.com/SlaviksFashion
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Фотограф заподозрил люксовый бренд в краже образов бомжа из Украины
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