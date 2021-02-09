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Фотофакт. Зимний день на водохранилище Криница

В этом году зима выдалась необычайно снежной и морозной. Но даже показатель в 13–15 градусов ниже нуля на столбике термометра не пугает жителей столицы, которые выбрались на прогулку по самому живописному водохранилищу в городе. На Криницу минчане приходят не только насладиться свежим воздухом и солнышком, но и подкормить белых лебедей и диких уток, которые грациозно рассекают по воде. Фотокорреспондент sb.by запечатлел атмосферу зимнего дня.  
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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