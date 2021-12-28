Фотофакт. Зимние пейзажи Минска в морозный день

В Беларуси последняя неделя года выдалась морозной: в ближайшие дни температура воздуха будет держаться в диапазоне примерно -8–10 ℃. А вот накануне Нового года потеплеет до +5. В праздничную ночь столбики термометров будут показывать ноль. Температура воздуха 1 января будет опускаться максимум на несколько градусов ниже нуля, в первое воскресенье 2022-го похолодает до -7 ℃.
Морозы подарили Минску зимнюю сказку – ее заснял наш фотокорреспондент. Надеемся, снег не растает к пятнице и встречать 2022 год жители и гости города смогут, наслаждаясь живописными декабрьскими пейзажами.