Стирка белья, футбол и уборка территории – распорядок дня беженцев



Ранним утром – завтрак и уборка территории. У палаток Красного креста беженцы также ежедневно получают гуманитарные наборы и теплую одежду. Кстати, сегодня в Брузгах минус 10 градусов, поэтому теплая одежда, пожалуй, самая главная потребность для этих людей. А еще горячая вода. Ее беженцы берут у военной печки. Здесь всегда толпится очень много людей – кому-то нужно умыться, другим - заварить чай или даже постирать одежду. Детей на улицу теперь стараются не пускать. Все-таки многие из них еще не приспособились к нашим морозам, постоянно простывают.





Еще один ежедневный утренний ритуал - поход к медикам. Некоторые заложники польской границы наблюдаются у врачей постоянно. Поэтому визиты к нашим докторам - неотъемлемая часть их распорядка. В конце прошлого месяца, когда выпал первый снег, ребятишки беженцев вдоволь наигрались в снежки, теперь многие жалуются на кашель и насморк.





На первый взгляд может показаться, что будни беженцев похожи один на другой как в фильме «День сурка». Но это не так. Каждый день происходит нечто новое. Давайте хотя бы вспомним, как накануне приезжали аниматоры с шоу-программой. Впрочем, дети и сами всегда находят себе развлечение по душе. Играют в футбол, домино, рисуют. Жизнь продолжается.

