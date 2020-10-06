Железная дорога Цинхай – Тибет связывает между собой озеро Цинхай (Кукунор), соленое озеро Чака и множество уникальных туристических достопримечательностей этого китайского региона, которые образуют настоящее «жемчужное ожерелье» Цинхай-Тибетского нагорья, пишет «Синьхуа».
Надежная работа железной дороги позволяет развивать туристическую отрасль, приносящую дополнительный доход местным жителям.
Фото: «Синьхуа»
Опубликовано:
311
Фотофакт. Железная дорога Цинхай – Тибет связывает между собой «туристические жемчужины» высокогорья
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter