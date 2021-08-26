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  2. Фотофакт. Завершающий день семинара по экстремальной журналистике «Игры блогеров - 2021»

Фотофакт. Завершающий день семинара по экстремальной журналистике «Игры блогеров - 2021»

Сегодня завершающий день семинара по экстремальной журналистике для работников средств массовой информации нашей страны. Эту ночь участники «Игр блогеров - 2021» провели в палатках, а после завтрака отправились на стрельбище, где проверили себя в меткости. Над головой журналистов даже проехал бронетранспортер, который нужно было поразить учебной гранатой. Смотрите свежий фоторепортаж от корреспондента sb.by.





























Фотофакт: в Витебске журналистов учат выживать в экстремальных условиях
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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