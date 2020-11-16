Корабль американской компании SpaceX стартовал в воскресенье по направлению к Международной космической станции. Стыковка корабля с МКС запланирована на вечер понедельника (по минскому времени – 7:00 вторника). Об этом пишет ТАСС.
В составе экипажа четыре человека: три американца (Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер) и японец Соити Ногути. Это первый за 9 лет пилотируемый полет, который осуществляется с территории США на американском корабле.
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Фотофакт. Запуск космического корабля Crew Dragon
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Фото: РЕЙТЕР