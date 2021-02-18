Фотофакт. XXVIII международная книжная выставка-ярмарка в Минске приветствует гостей

Всего участие в выставке подтвердил 281 экспонент из 20 стран - Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Пакистана, Палестины, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины.
Рапота: книгоиздание в Союзном государстве занимает особую роль
Чергинец: своим талантом наши авторы должны служить объединению людей
Жумаханов: Минская книжная выставка на деле подтверждает стремление государств-участников СНГ развивать сотрудничество в области книгоиздания
Швыдкой: книжное дело и литература существуют поверх любых сложных политических коллизий
Чергинец: писатели должны своим талантом служить объединению людей
Бейсенбаев: духовные отношения между государствами играют важную роль в сотрудничестве