Седьмая специализированная выставка-ярмарка семеноводства в Нинся открылась в агропарке "Тайцзинь" в уезде Пинло городского округа Шицзуйшань Нинся-Хуэйского автономного района Китая. Участие в ней принимают свыше 150 предприятий из Китая и из-за рубежа. Участники представили примерно четыре тысячи видов продукции, пишет "Синьхуа".
Фото: "Синьхуа"
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Фотофакт. Выставка-ярмарка семеноводства в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая
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