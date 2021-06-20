На площадке у кинотеатра «Беларусь» открылась выездная акция «Жить, чтобы помнить!», с участием передвижной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Посвящена она 80-летию начала войны и проводится с целью почтить память всех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины: погибших на фронтах, умерших от голода и лишений в тылу, замученных в фашистской неволе. Состоит экспозиция из пяти разделов, созданных на основе материалов музея и рассказывает о первых днях войны, основных сражениях и о героях тех событий. Рядом работает интерактивная площадка с тематическими конкурсами, викторинами и фотозоной. Здесь же можно написать и отправить весточку ветерану.
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Фотофакт: выездная экспозиция музея истории ВОВ открылась в Бресте
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